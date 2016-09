4Sceners: Tobias "Melkor" Kopka von der Gruppe Haujobb organisiert nicht nur die Respawn, sondern erklärt in einem Artikel auch die Demoszene. - 4Players.de

Tobias Kopka, Conference & Program Director bei den wichtigsten deutschen Computerspiele-Entwickler-Konferenzen, Quo Vadis in Berlin und Respawn – Gathering of Game Developers in Köln, ist seit 1992 Mitglied der Demoszene und gibt in einem ausführlichen Artikel auf den Seiten der Stiftung für Digitale Spielekultur einen Einblick in ihre sehr spezielle Code-Kunst.Auszug: "Das Besondere an Demos ist neben der Historie ihrer Entstehung, dass die Entwickler und Programmierer der Demoszene in Wettbewerben miteinander darum wetteifern, wer die großartigsten visuellen und auditiven Effekte in möglichst wenig Programmzeilen unterbringen kann, und das auch auf veralteten, unzugänglichen oder selbstgebauten Computern. Die Kategorien, in denen der Wettbewerb ausgetragen wird, sind, wie bereits erwähnt, mit Gewichtsklassen im Boxen vergleichbar, so kann man “Demos” ohne Größenbegrenzung mit dem Schwergewichtskampf in Beziehung setzen, 64kB entsprechen dem Leichtgewicht – und 4kB dem Fliegengewicht. Allerdings gilt die Reputation, die eine Produktion Demoentwicklern bringt in umgekehrter Reihenfolge, wer am meisten Effekte und Content in möglichst wenig Code unterbringt, bekommt den meisten Respekt von Gleichgesinnten."