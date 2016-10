4Sceners: Mit Scorpik, TDK und Wierza haben drei Legenden aus der Demoszene die Musik zu Shadow Warrior 2 komponiert. - 4Players.de

Scorpik, Wierza und The Dark Knight (kurz T.D.K.) - Namen, die Fans der Demoszene schon vor 20 Jahren und mehr in Verzückung versetzt haben. Bei den Dreien handelt es sich um Legenden, die mehr als nur eine Ära der Computermusik mitgeprägt haben, erst in der Welt der Demos in Echtzeit, später dann auf dem Sektor der Computerspiele. Titel wie The Witcher 2, Bulletstorm, Gorky 17, Call of Juarez, Dead Island oder Sniper: Ghost Warrior 2 haben sie vertont, dazu bei unzähligen Mobile Games, Trailer und Werbespots für den guten Ton gesorgt.Nun aber geht es um Shadow Warrior 2, Lo Wangs zweiten Auftritt der gespickt ist mit rasanter Action, überzeichneter Gewalt und bescheuerten Sprüchen. Satte 83 Prozentpunkte konnte der Shooter mit Oldskool-Mechanik bei 4Players.de abstauben und unterhält gar prächtig. Doch wie ist die bombastische Soundkulisse entstanden? Wie haben die insgesamt fünf Musiker zusammengearbeitet, die an verschiedenen Orten auf diesem Planeten verstreut sind und nie zusammen in einem Studio gesessen sind. Einen kleinen Einblick gibt das folgende Video: