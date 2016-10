4Sceners: Nachlese: Es sind zwar nicht viele Releases, die Jahr für Jahr auf der Deadline 2016 in Berlin gezeigt werden, dafür stimmt die Qualität! - 4Players.de

Drei Jahre Deadline - drei Jahre, in denen die Demoszene in Berlin im ORWOhaus ihr Können vorführt. Allzu viele neue Produktionen werden dort nicht gezeigt. Dafür stimmt die Qualität. Das war 2014 so, wurde im darauffolgenden Jahr bestätigt und zeigte sich auch im aktuellen 2016er Jahrgang. Bühne frei für die besten Demos, 4k Intros und Videos, die vom 30. September bis 02. Oktober in unserer Landeshauptstadt für Furore gesorgt haben - und einen extra Dank an die Leute hinter der Party für die wunderschönen Glaspyramiden, welche alle Gewinner überreicht bekamen.Hier geht's zum vollständigen Bericht