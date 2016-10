4Sceners: Wer nur den Hauch einer Chance hat dieses Wochenende in Lyon zu sein, sollte unbedingt das Synthzilla-Festival besuchen. - 4Players.de

Das Lineup ist gigantisch, der Teaser eine Offenbarung. Und Hey! Es geht um Synthwave - die vielleicht großartigste Form elektronischer Musik, die eine ganze Generation geprägt hat und seit ein paar Jahren durch Mega-Acts wie Le Matos, Absolute Valentine, Carpenter Brut oder Dance with the Dead eine Renaissance erlebt. Aufwändig produzierte Musik in technischer Perfektion, gespickt mit Melodien zum Verlieben, die man einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegt, dafür steht der Synthwave des 21. Jahrhunderts.Genau deswegen sollte jeder, der auch nur den Hauch einer Chance besitzt, dieses Wochenende in Lyon, Frankreich, sein. Dort steigt das zweite Synthzialla Festival, bei dem großartige Künstler ihre Klänge zum Besten geben. Dynatron, Dance with the Dead, Daniel Deluxe, Christine, GosT oder El Huervo werden dort Live auftreten und ein spekatkuläres audiovisuelles Erlebnis bieten. Wem diese Namen allein noch nicht reichen, der schaut sich jetzt folgenden Teaser an und bucht am besten sofort im Anschluss die Tickets: