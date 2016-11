4Sceners: Wir haben unsere Kamera angeworfen und mit Xoomy, Salz und Wasser edlen Steinen das Tanzen zu Hoffmans "Crawling" beigebracht. - 4Players.de

In dem Städtchen, in welchem wir wohnen, gibt es jemanden, der den Zauber und die Magie von "edlen Steinen" den Kindern vermitteln möchte. Aus allerlei bunten Klunkern werden in verschiedenen Kursen und bei diversen Veranstaltungen Halsketten und Armbänder gebastelt, Pinwände damit verziert und viele sonstige schöne Erfahrungen weitergegeben. Genau von dieser Person stammt auch der Traumsand, der in unserem Video When the ocean rose up den Sturm im Wasserglas visualisierte. Und weil dieses, und die anderen Videos, die mein achtjähriger Sohn AA-Ray und ich zusammen gemacht haben, bei der edlen Steinfrau solch positive Gefühlsstimmungen heraufbeschworen haben, hat sie uns einfach mal gefragt ob wir nicht mit ihren Steinen ein Video machen wollen. Das haben wir mit Mineral auch getan.Da Steine aber grundsätzlich faul sind, sich nicht gerne bewegen bzw. auch nicht lassen, haben wir einige bereits zuvor eingesetzte Ideen hier wiederverwertet. Das Kaleidoskop aus Teleonesis beispielsweise, auch das Wasserglas aus dem Ocean , sowie unseren Xoomy-Abpaustisch, der zuletzt schon im Murmelvideo Shimmer zum Einsatz kam. Auch dank Hoffmans umwerfenden Track "Crawling" sind uns ein paar stimmungsvolle Momente geglückt, die, so hoffen wir, vermitteln, wie viel Spaß uns die Arbeit an Mineral gemacht hat. Außerdem haben wir auch wieder etwas dazugelernt - wie man etwa mit Splitscreens arbeitet. Alles Dinge, die einen Achtjährigen langsam an die Möglichkeiten eines Computers heranführen und sein Interesse aufrecht erhalten, bzw. sogar noch steigern.