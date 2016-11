4Sceners: Von wegen ausgestorben! Moderne Cracktros wie das von Razor 1911, geschrieben für Deus Ex: Mankind Divided, sind schöner denn je! - 4Players.de

Sie sind noch lange nicht ausgestorben und erfreuen uns noch immer, trotz des faden Beigeschmacks der ihnen seit Anbeginn anhaftet. Cracktros, kleine, mit tollen Grafiken, Effekten und Musik ausgestatte, selbstprogrammierte Vorspänne die so genannten Raubkopien beigefügt werden. Das klingt erstmal böse, ist jedoch eine völlig eigenständige Kunstform der Computerszene. Denn die Macher dieser Cracktros haben heutzutage mit den bösen Buben, denjenigen, die neue Software illegal verbreiten, nichts zu tun. Vielmehr bewahren sie die Tradition, die einst auf C64 und Amiga in den 1980er Jahren begann und bringen uns ein kleines Stück Computerkunst in modernem Gewand dar.Im aktuellen Fall haben die Jungs von Razor 1911 zu Deus Ex: Mankind Divided ein solches Cracktro geschrieben. Mit Raytracing-Spheres, Chessboard, Scroller und einem richtig hübschen Logo greifen sie dabei die alten Tugenden auf, führen die betagten Elemente jedoch in die Neuzeit. Farbverläufe und Spiegelungen samt malerischem Sonnenaufgang verleihen dem kleinen Werk einen hübschen Neuanstrich. Auch musikalisch lassen die alten Hasen, die mittlerweile seit 31 Jahren im Geschäft sind, nichts anbrennen. Ohrwurmverdächtige Chiptune-Klänge aus der Feder von Dubmood sind mit Schuld daran, dass man dieses Cracktro mehr als nur ein paar Minuten in der Schleife laufen lässt.