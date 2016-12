4Sceners: Echtzeit am Start! Wir werfen einen Blick auf die drei für uns besten Top-Produktionen von der finnischen Demo-Party Vortex 2016. - 4Players.de

Wir werfen einen Blick auf die für uns drei besten Top-Produktionen von der finnischen Demo-Party Vortex 2016.Da steppt der Bär im Browser-Fenster. Die Neuen von Konvergence lassen es wabern, kacheln und rotieren - in schönstem klassischen Demo-Design. Im Zusammenspiel mit dem guten Soundtrack ergibt das ein richtig gutes Stück Entertainment, dem man sich nicht entziehen kann.Nur ein Vorgeschmack auf das kommende Jugz-Jahr ist dieser Teazer. Doch wenn Laserstrahlen den Erdboden durchschneiden, Würfel stylisch inszeniert werden und dazu die Beats grooven, genau dann weiß man, dass Jugi Kaartinen wieder alles richtig gemacht hat. Was bleibt ist der Appetit auf mehr.Manchmal ist weniger einfach mehr. In The Last Bilotrip gibt es schöne Farben, Kaleidoskop-Effekte und nette Musik. Nichts Weltbewegendes, aber stimmig gemacht. Von daher: Go!