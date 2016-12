Wir sagen Danke und wünschen euch an dieser Stelle ein Frohes Fest, Liebe, Geschenke, Freude und vieles mehr. Wir hoffen ihr hattet und habt viel Spaß mit und auf 4Sceners.de, sowie unseren Produktionen unter dem BitFellas-Label. Genießt die nächsten Tage im Kreis der Familie und Freunde und lasst euch überraschen, was die Demoszene schon in Kürze wieder an Sinnesbetörungen auffahren wird.