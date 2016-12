4Sceners: Die letzte Party des Jahres findet in Gernsheim statt. Mit der Under Construction 2016 wird traditionell das Demojahr beendet. - 4Players.de

Arbeiten gehen, sich zu Hause langeweilen, ein Buch lesen... Alles Dinge die ihr ein ab dem 30. Dezember erledigen könnt. Denn die nächsten drei Tage solltet ihr lieber in Gernsheim verbringen, das zwischen Frankfurt am Main und Mannheim liegt. Dort findet obligatorisch die letzte Demo-Party des Jahres statt. Bei der Under Construction 2016 stehen die obligatorischen Demo-, Grafik und Musikwettbewerbe der Demoszene im Mittelpunkt. Doch könnt ihr dort auch Gleichgesinnte und Freunde zum letzten Mal in diesem Jahr Hallo sagen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen.Über die wichtigsten Releases von der Under Construction 2016 berichten wir selbstverständlich im Anschluss hier auf 4Sceners.de