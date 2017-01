4Sceners: Mit der obligatorischen ersten Demo des Jahres von der Gruppe tAAt heißen auch wir euch herzlich im Demojahr 2017 willkommen. - 4Players.de

Schön, dass ihr gut ins neue Jahr herübergerutscht seid und herzlich Willkommen im Demojahr 2017. An dieser Stelle präsentieren wir euch die erste Szenedemo des Jahres, die obligatorisch von der Gruppe tAAt stammt. Dieses Mal zeigen sie in ihrem One-Trick-Pony namens tAAt 2017 einen hübschen Partikel-Painter, der einen Abgesang auf 2016 einläutet und das neue Jahr begrüßt. Das sieht ganz nett aus, verfügt über einen ebenso guten, wie nett klingenden Chiptune-Soundtrack und stimmt hervorragend auf das ein, was noch kommen wird. Echtzeit ahoi!