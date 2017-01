4Sceners: Wir blicken zurück auf das Jahr 2016 und präsentieren die besten Demos, Intros, Videos und alles andere aus der Demoszene. - 4Players.de

George Michael ist von uns gegangen. Einer der größten Musiker einer Zeit, die ich als Heranwachsender miterleben durfte. Die mich sowohl musikalisch, als auch im Hinblick auf meine späteren Interessen geprägt hat. Durch den überraschenden Tod dieses Künstlers ist mir erst bewusst geworden, wie oft sich unsere Wege unbewusst gekreuzt haben. Was Anfang der 1980er Jahre mit dem Hören der ersten Wham-Hits begann, hat sich ein paar Jahr später vor dem Computerbildschirm wiederholt. Die ersten gesampelten Hits des Popmusikers von Diskette geladen auf meinem Amiga zu hören, war eine meiner ersten Erfahrungen in Richtung Demoszene, meiner defakto größten Leidenschaft. Erst im ausklingenden Jahr 2015 hat dort der Welthit "Last Christmas" im Chiptune-Remix von Juice George Michael erneut die Herzen erobert. Natürlich auf "meiner" Maschine, dem Amiga, als Teil der Music Disk Chiperia Christmas Edition . Ein Andenken an einen tollen Musiker und ein kleiner Ausschnitt aus den vielen schönen Dingen, welche die Demoszene imstande ist erlebbar zu machen. Genau aus diesem Grund blicken wir nun zurück auf die vergangenen zwölf Monate des Jahres 2016 und präsentieren die tollsten Werke dieser Computerkünstler, blicken aber auch ein klitzekleines bisschen darüber hinaus auf ein paar ganz besondere "Pieces of Art".Hier geht's zum großen Jahresrückblick 2016