4Sceners: Subsquare, alias Gloom, lässt mal wieder die Beats zucken. Sein neues Album "Voidform" bietet aber noch viel mehr tolle Klangkunst. - 4Players.de

Letzten Dezember hat Subsquare, alias Gloom, mit Voidform wieder ein kleines Album veröffentlicht. Klein, weil hier genau fünf Songs auf Klangsüchtige warten. Neben dem grandiosen Soundtrack aus der FLT-Demo Instant God gibt's mächtig viel von Glooms speziellem Style mit deftigen Beats, etwas Geschredder und melodischen Teilen. "Keep on" ist ein solches Musterbeispiel, das richtig gut klingt und auch vom Gesang von Limbic Void profitiert. Bei "Smoke and Mirrors" hat sich ein anderes Urgestein der Demoszene das Mikro geschnappt. Hunz säuselt zu den poppig-trancigen Klängen und sorgt damit für Abwechslung. Deftiger Drum 'n' Bass mit Rap-Parts ist bei "The Drum" zu hören, während unser heimliches Highlight "Pumping of your heart" ist. Hier wandelt Gloom auf den Spuren von Little Bitchard und hat einen traumhaften Demo-Soundtrack aus dem Hut gezaubert, der ohne weiteres für den Nachfolger der kultigen Fairlight-Demo Come Clean verwendet werden könnte.Voidform steht bei Bandcamp für 5,00 US-Dollar zum Download bereit. Die Limited Edition auf CD schlägt mit 12,00 US-Dollar zu Buche.