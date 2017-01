4Sceners: Uff, das ist wirklich dick. Im Titan Artpack #3 stecken mehr als 500 Grafiken und ASCii-Art, sowie 150 Musikstücke. - 4Players.de

Die Gruppe Titan hält eine alte Tradition am Leben. Mit ihrem Titan Artpack #3 haben sie ein Sammelsurium an Grafiken und Bildern veröffentlicht. Ganz ohne Menü, zusammengepackt in einem Archiv. So war das früher schließlich auch. Hier sprechen die Zahlen für sich. Über 350 Bilder, ca. 170 ASCii-Grafiken, dazu noch weit über 160 Musikstücke sowie alle Party-Releases der Titan-Mitglieder seit 2006. Ja, sie haben einfach alles reingepackt, was die Gruppe in den letzten 12 Jahren fabriziert hat. Das kann sich nicht nur sehen lassen, es sieht gut aus und klingt auch so. Wenn ihr also etwas Zeit habt ladet euch das knapp 800 MB große Archiv und ihr habt eine Menge Material zum Duchstöbern.