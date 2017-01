4Sceners: Es geht wieder los. Schon in wenigen Tagen öffnen die ersten Szeneveranstaltungen des Jahres 2017 ihre Pforten. - 4Players.de

Es geht wieder los. Schon in wenigen Tagen öffnen die ersten Szeneveranstaltungen im Jahr 2017 ihre Pforten. Speziell auf die am Freitag beginnende, slowakische Party Demobit 2017 freuen wir uns ganz besonders, weil diese nach mehreren Jahren Pause ein anscheinend fulminantes Comeback feiert. Nach den bisher vorhandenen Informationen arbeiten viele Gruppen an frischen Releases. Auch die schwedische Datastorm verspricht jede Menge exquisiten Oldskool-Fun! Wir sind gespannt und verweisen an dieser Stelle auf die untenstehende Übersicht über die im Januar und Februar 2017 stattfindenen Treffs. Demobit 2017 (27. bis 29. Januar, Slowakei) Primitive 20 years (27. bis 29. Januar, Finnland) Synchrony II with Récursion 2017 (27. bis 29. Januar, USA) Datastorm 2017 (10. bis 12. Februar, Schweden) Amiparty 20 (17. bis 19. Februar, Polen) Tokyo Demo Fest 2017 (18. bis 19. Februar, Japan)