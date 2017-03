4Sceners: In Japan zeigte die Demoszene vor allem beeindruckende Web-Demos, aber auch eine richtig coole Laser Show. - 4Players.de

So bezaubernd wie die Kirschblüten im Frühling sind, präsentiert sich mittlerweile das Tokyo Demo Fest . In ihrer siebten Ausgabe hat sich das einstige, nur einer kleinen Gruppe von Echtzeitkünstlern bekannte Treffen der Demoszene zu einem echten Publikumsmagneten gemausert. Mittlerweile strömt eine dreistellige Anzahl an multimedial-begeisterter Besucher den Veranstaltungsort, erfreut sich an allerlei leckeren Effekthäppchen und -happen welche die Programmierer, Grafiker und Musiker auf die Bildschirme bringen und genießt dabei so manche Überraschung. Dieses Jahr war es vor allem die Web-Kunst, mit der die Sinne beeindruckt wurden. Wir stellen genau diese Produktionen vor.