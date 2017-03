4Sceners: Technik-Biest: Das Kultvideo gibt es, nach Versionen für C64, ZX Spectrum und Mega Drive auch für den BBC Micro! - 4Players.de

Das Animationsvideo Bad Apple von Touhou ist schon lange Kult in Szenekreisen. Nach Versionen für den Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, Master System und Mega Drive erreicht der charmante Clip eine Plattform, die um ein vielfaches schwächer ausgerüstet ist als die oben genannten Systeme: den BBC Mircro. Das Autorenteam Bitshifters Collective nutzt dabei einen besonderen Anzeigemodus im Teletext-Stil, was den geschmeidigen Animationen einen hübschen Pixelfilter verpasst. Technisch also große Klasse, was hier auf einer nicht ganz alltäglichen Retro-Maschine gezeigt wird.