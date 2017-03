4Sceners: Zepton für den Pico-8 ist ein wunderschönes 3D-Retro-Shoot 'em Up im Voxel-Look und läuft auch im Web-Emulator. - 4Players.de

Rez, legendärer Szenemusiker, Betreiber von Chiptune.com und Schöpfer einiger wundervoller Szenedemos bringt sich mal wieder in die Schlagzeilen. Dieses Mal mit einem Spiel. Zepton heißt es, und entpuppt sich als farbenfroher, gut spielbarer Afterburner-Klon für den PICO-8. Weil ein solches Teil aber nur in den wenigsten Zimmern herumsteht, ist es auch per Web-Emulator spielbar und hinterlässt dabei einen ganz ausgezeichneten Eindruck.Neben der hübschen Retro-Optik und den herrlichen Chiptune-Klängen überzeugt das kleine Shmup auch mit seiner Spielbarkeit. Dank Zielerfassung und gut reagierender Steuerung pflügt man recht behende durch die Gegnerschar, ohne jedoch jemals unterfordert zu werden. Zepton ist also auf jeden Fall eine kleine Ballerrunde wert, zumal der Einstieg auch denjenigen offen steht, deren Hosentaschen leer sind.