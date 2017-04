4Sceners: Analysis von Bitfellas (u.a. 4Sceners-Autor Bobic) für Meteoriks 2017 nominiert - 4Players.de

Freudentränen, Jubeltänze, Abklatschen mit dem Sohnemann! Es gibt Gründe warum wir Zwei gerade mit stolzgeschwellter Brust umherlaufen. Denn die Nominierungen für die Meteoriks 2017 wurden veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Art Oskar-Verleihung für Produktionen aus der Demosene. Gleich über zwei Nennungen dürfen wir uns freuen. Zum einen ist das auf 4Sceners gehostete Projekt Analysis , eine Music- & Art-Disk für das World Wide Web, in der Kategorie "Interactive" gelistet. Zum anderen wurde mein achtjähriger Sohn AA-Ray für die Arbeit an unseren Videos wie Teleonesis Shimmer oder Mineral bei "New Talent" nominiert.Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt Karfreitag auf der Demo-Party Revision 2017 . Sowohl die Awards-Show, als auch die gesamte Szeneveranstaltung mit allen weiteren Wettbewerben wird über die gesamte Dauer vom 14. bis 17. April live im Internet übertragen.Die Gesamtübersicht über alle Nominierungen in den einzelnen Kategorien:Wonderland XIII by Censor DesignBe No Sqr by Psidum, Sim, and SlimeballIncoherent Nightmare by ArsenicLunatico by lftChiphead by KK of Altair and DMASipper by Nuance & Genesis ProjectAnalysis by Bitfellas & AckoLaura by ArSoftTIATracker by Kylearan of ClusterviSQL by Subground4Vesta by f0st of BlocktronicsTortuga by H7 and Luciano Ayres of BLOCKTRONICSDrowned Lullabies by SlayerGrove of the Pilgrim Hollow by DarkkiTribe by OniElysian by LogicomaCalcatraz by DesireThrough The Cracks by StillInstant God by Fairlight & cncdEveryway by h0ffman2nd stage BOSS by 0x4015 & YET11Darkness Lay Your Eyes Upon Me by ConspiracyGestalt by Quite & T-RexLucy by Ivory LabsThrough the Cracks by StillIn The Future by HOOY-PROGRAMEvolve by Schengen AllstarsDarkness Lay Your Eyes Upon Me by ConspiracyLunatico by lftThey came in peace by GaspodeParty Elkstravaganza by SpaceballsUnglobal by Masters of Electric CityHigher State of Resolution by DekadenceHarder, Better, Manic, Miner by HOOY-PROGRAMEveryway by h0ffman and BlueberryUnmec by AgendaLunatico by lftAcross The Edge by deMarcheWonderland XIII by Censor Design30 Years Amstrad Megademo by Benediction & VanityOutcast by Unknown ArtistsRhodium by AlcatrazXanax by Poo-brain & Inque2nd stage BOSS by 0x4015 & YET11Among the stars by LJ and DesireFermi Paradox by MercuryDarkness Lay Your Eyes Upon Me by ConspiracyTrue Colors by StillTerminal 7 by CocoonInstant God by FairlightAA-Ray of BitFellasFMS_Catbranch of Ivory LabsLJAndro of Poo-BrainHigher State of Resolution by Dekadence2nd Stage Boss by 0x4015 and YET11Darkness Lay Your Eyes Upon Me by ConspiracyVariform 3 by Ekspertfermi paradox by mercuryLunatico by lft