4Sceners: Eiersuchen war gestern. Wir freuen uns auf spektakuläre Demos und eine gute Zeit auf der größten, reinen Demoparty! - 4Players.de

An Karfreitag soll man kein Fleisch essen, wird es laut christlichen Brauch empfohlen. Eierfärben steht hingegen an Karsamstag bei vielen Familien hoch im Kurs, während eben jene, samt Osternest und vielen süßen Leckereien, am Ostersonntag gesucht werden. Wir sagen: Das ist alles Mumpitz!Als begeisterter Anhänger der Demoszene ist doch klar, dass das Osterwochenende, die vollen vier Tage vom 14. bis 17. April, der wichtigsten Veranstaltung des Jahres gehört: Der Revision 2017 in Saarbrücken. In und um das dortige E-Werk werden wieder mehr als 1000 Effektsüchtige Computerkünstler, Freunde, Fans und treue Seelen erwartet, die Ostern zu einem ganz besonderen Spektakel werden lassen. In geselligen Runden treffen sowohl neue Talente, als auch pfiffige Kreativköpfe und alte Hasen wie DICE-Veteran Magnus Sjöberg (alias Pantaloon/Fairlight) zusammen, haben gemeinsam eine gute Zeit und zeigen leckeren Effekte, knackige Sounds und exquisite Bilderkunst in den zahlreichen Wettbewerben, von der ausgewachsenen Demo über Size-Coding wie beispielsweise 4k Intros oder diversen Musik- und Grafikwettbewerben.Die komplette Veranstaltung könnt ihr über die gesamten vier Tage auch per Videostream im Netz verfolgen. Der ausführliche Timetable gibt euch einen Überblick, wann welche Compos, Seminare oder Live-Gigs angesagt sind.Wer die offizielle Inviation-Demo noch nicht kennt, der sollte einen Blick auf folgendes Video werfen: