4Sceners: Unsere Web-Music & Art Disk "Analysis" hat den Meteoriks-Award in der Kategorie "Interactive" gewonnen! - 4Players.de

Wir bedanken uns auch nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bei der Jury für diese Wahl und senden unseren Respekt und beste Grüße an die anderen Nominierten. Vielen Dank, dass ihr alle solch großartige Werke aus dem Hut gezaubert habt. Macht weiter so!



Vor allem aber möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bei allen Grafikern und Musikern bedanken, die Analysis mit ihren großartigen Stücken und Bildern gefüllt haben, sowie insbesondere unserem Chefgrafiker KF, Musk, der mit seinem Code hervorragene Vorarbeit geleistet hat und natürlich ebenfalls unserem Chefprogrammierer Unconed, welcher wirklich Unglaubliches geleistet hat und genau an den richtigen Schrauben und Features gedreht hat. Ihr seid unglaublich!

Im folgenden, offiziellen Text der Meteoriks-Jury könnt ihr alle Gewinner der insgesamt 12 Kategorien entnehmen:The show is over, and I can say we had a blast! These are the winners of the Meteoriks Awards 2017, give them a round of applause!The Meteoriks Award 2017 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2017 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2017 forgoes toThe Meteoriks Award 2017 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2017 forgoes toThe Meteoriks Award 2017 forgoes toThe MeteoriksAward 2017goes toThe Meteoriks Award 2017 forgoes toThe Meteoriks Award 2017 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2017 forgoes toThe Meteoriks Award 2017 forgoes towith an Honorable Mention forThe Meteoriks Award 2017 forgoes towith an Honorable Mention forYou can review the winners and all nominees on our website: https://2017.meteoriks.org/winners We also updated our team page with the names of the jurors: https://2017.meteoriks.org/team Thanks to Revision for hosting us, and thanks to YOU who took part by suggesting, juroring, voting -- and for making these wonderful productions in the first place!It's been a terrific demoscene year, and that's thanks to you! <3See you next year!