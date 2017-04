4Sceners: Mit einer Flut an sensationellen Demos und Intros stürmten die Effektkünstler der Demoszene auf die Revision 2017. - 4Players.de

Am Osterwochenende steht für die Computer-Demoszene und ihre Anhänger die Zeit still. Dann trifft man sich an den vier Tagen von Karfreitag bis Ostermontag in Saarbrücken zur

, dem größten, ausschließlich für die Effektkünstler in Echtzeit und ihren Fans bestimmten Event, das mit Unmengen an qualitativ hochwertigen Releases, tollen Shows und Seminaren, coolen Live-Acts und audiovisuellen Leckerbissen lockt. 2017 war dies nicht anders. Speziell bei den 4k Intros, lausigen 4.096 Byte kleinen Code-Meisterwerken, sowie den 64k Intros, die auch nur