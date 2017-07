4Sceners: Auf der neuen Party Nova 2017 haben nicht nur Fairlight zwei neue Demos veröffentlicht, auch eine 4k Intro wusste audiovisuell zu gefallen. - 4Players.de

Die Nova 2017 ist quasi die Nachfolgeveranstaltung für die beliebte Sundown in England. Auf der gelungenen Erstausgabe hat Smash von Fairlight gezeigt, wie schnell und brillant man mit seinem Demo-Tool Notch audiovisuelle Kunststücke vollbringen kann. Soundproof Motion sieht in Bewegung nicht nur richtig cool aus, auch die Musik von Hoffman ist mal wieder in der Kategorie absolute Spitzenklasse einzuordnen.Des Weiteren hat Smash unter dem Label der UKscene Allstars noch etwas völlig Neuartiges entworfen: Eine Zeichentrick-Demo im Bleistift-Stil die irgendwie seltsam, aber auch interessant wirkt.Völlig aus den Socken hat uns aber auch eine 4k Intro gehauen. W_a_y_f_a_r_e_r von Rift orientiert sich beim ebenfalls bislang einzigartigen Grafikstil an den Werken des Malers Grant Haffner. Auch hier muss man wieder sagen, dass Screenshots diesem Werk nicht gerecht werden, es in Bewegung aber fantastisch aussieht und noch dazu hervorragende Musik von Virgill enthält.Zuletzt war da auch noch eine Teletext-Demo von der Gruppe BitShifters, programmiert für den BBC Micro. Dieses Werk strotzt nur so vor Anekdoten aus der Effektgeschichte der Demos und ist wirklich liebevoll gestaltet.