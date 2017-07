4Sceners: Im dritten und letzten Podcast zum 20-jährigen Jubiläum der Kölner Demo-Party "Evoke" gibt es noch mehr tolle Szenemusik zu hören. - 4Players.de

Im dritten und letzten BitJam-Podcast zum 20-jährigen Jubiläum der Kölner Demo-Party " Evoke " gibt es noch mehr tolle Szenemusik zu hören. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf der Musik aus den zahlreichen, grandiosen Evoke-Invitation-Demos und weiteren Tracks aus den bisherigen Musikwettbewerben.

Evoke is 20 this year, so here comes another selection with our favourite tracks.Mixed by Vincenzo , logo by Oni, compiled by TeoTrack List:01. Aech - Dust - 2013 Invitation (Party Heart / 5711)02. A-move & Velvet - Voyager - 1999 Multichannel (1st place)03. Drumhead aka. dq - Symbol (You Should Cut) - 2010 Invitation (Youshould / Haujobb)04. Kritix - Feuermelder - 2000 Streaming (1st place)05. lug00ber - The Alkama Challenge - 2015 Streaming (1st place)06. Reed - Kings of Evoke - 2004 Invitation (Kings of the Playground / Equinox)07. Shaman - Road to Granada - 2008 Streaming (13th place)08. JCO - Computer, ich befehle dir! - 2007 Streaming (3rd place)09. A-move - Pocket Safari - 2003 Invitation (Pocket Safari / Black Maiden & Park Studios)10. Kenny Beltrey - The way we crack - 2008 Streaming (3rd place)11. Paniq & Gary J. Hung - Fuckin' Aye Reloaded 4.0 - 2007 Streaming (4th place)12. Ultrasyd - Campylobacter's Groove - 2012 Streaming (4th place)13. Wiklund - Litotes - 2013 Streaming (1st place)14. Glxblt - Gravelrash - 2011 Streaming (1st place)15. Cosmiq & Cyrex - Last Train To Leningrad - 2013 Streaming (8th place)16. Glxblt - The Monkey - 2012 Streaming (5th place)17. Keith303 - We ain't no friends, mate - 2012 Streaming (9th place)18. Subdream - Aahran Karana - 2014 Streaming (2nd place)19. Wayfinder - It ends tonight - 2008 Streaming (4th place)20. Teo - Skyline (Morning Mix) - 2016 Streaming (1st place)21. Zippy - Track02 - 2012 Streaming (7th place)22. Xerxes - The Tobias Heimlich Maneuver - 2011 Streaming (12th place)23. Lucid - True Colors - 2016 Invitation (True Colors / Still)Total playing time: 1:17:19