4Sceners: Mit diesen schönen Demos von der Solskogen 2017 geben wir euch eine Erholungsgarantie für die Sinne. - 4Players.de

Unter dem Motto "Electric Forest" fand vom 14. bis 16. Juli in Norwegen zum 14. Mal die Demo-Party Solskogen statt. Schon die dafür erstellte Invitation-Demo hat unsere Lust auf einen digitalen Waldspaziergang geweckt, weshalb wir uns durch den Dschungel der in Flateby veröffentlichten Echtzeit-Effektdemos geschlagen haben. Für die nachfolgend gelisteten Werke bekommt ihr deshalb von uns eine Erholungsgarantie. Denn wie in der echten Natur spendiert ihr damit euren Sinnen ein herrliches Erlebnis.Hier geht's zum Special