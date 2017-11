4Sceners: The Art of Leonbli ist eine großartige Pixel-Slideshow für das Sega MegaDrive und zugleich Memorandum an einen tollen Künstler. - 4Players.de

LeonBli war ein großartiger Pixel-Künstler, der leider viel zu früh diesen Planeten verlassen musste. In Gedenken an diesen tollen Menschen hat die Gruppe Resistance eine Slideshow mit einigen seiner schönsten Grafiken veröffentlicht. The Art of LeonBli läuft nur auf dem Sega MegaDrive und ist eine der stimmungsvollsten und am schönsten gestaltenen, digitalen Bildergalerien der letzten Jahre geworden. Neben den Pixel-Kunstwerken sorgen nicht nur erstklassige Musik, sondern auch die immer wieder eingestreuten, kleinen Effekte für den ganz speziellen Design-Kick. Glitch-Balken, Tunneleffekte und der legendäre Amiga-Boing-Ball bringen sorgen für nachhaltige Erinnerung und erweisen dem Amiga-Liebhaber die letzte Ehre.