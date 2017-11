Es ist wieder soweit! Wie jedes Jahr bricht im November für die Demoszene die fünfte Jahreszeit an. Dann sagt man all den Shader-Orgien, dem 3D-Brimborium und Size-Coding-Wahnsinn für vier Wochen Lebewohl und besinnt sich auf den Urschleim der Computerprogrammierung: Buchstaben und krytpische Zeichen in bewegten Formen und Farben über den Bildschirm fliesen zu lassen. Ja, es ist wieder Textmode-Zeit!











Passend zur mittlerweile 20. Ausgabe des TMDC (Textmode Demo Contest) veröffentlichen die Bawlz eine leckere Invitation-Demo , die Programmierern und Designern den Wettbewerbszeitram vom 11. November bis 12. Dezember in Erinnerung ruft und zu Großtaten animieren will. Das gelingt ihnen mit diesem Werk äußerst gut, überrascht es doch mit vertikalem Scrolling, in welchem ASCII-Grafiken auf höchst interessante Art aufgebaut werden. Mittendrin sorgen ein paar schöne Effekte, etwa die aus dem Wasser springenden Delfine, für Abwechslung. Ein cooles Ding, diese Einladungsdemo, die auf viele andere Beiträge zu diesem Wettbewerb hoffen lässt.