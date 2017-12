Mit seinen endlosen Partikelströmen scheint die 64k-Intro Nism frisch aus dem Kochtopf der Rebels entschlüpft zu sein. Derweil steckt hinter dem gesamten Projekt niemand anders als Multitalent Gargaj, der dieses kleine Werk unter dem Ümlaüt-Design-Label released hat. Nism entpuppt sich als kleiner, aber unterhaltsamer Compofiller, der zu keinem Zeitpunkt mit der mächtigen 64k-Konkurrenz aus der Conspiracy / Mercury / Poo-Brain-Ecke konkurrieren kann und auch nicht will. Vielmehr ertappt man sich dabei, dass man in dem Punktechaos immer wieder einmal hübsche Szenen wie die Hügellandschaft entdeckt, und auch die Musik weiß immer wieder zu gefallen. Was bleibt ist ein positives Gefühl am Schluss was aufzeigt, dass hier nicht alles glänzt, aber unterhält.