Wer glaubt, dass nach dem Betriebssystem aus der Steinzeit, auch bekannt als MS-DOS, kein Hahn mehr kräht, der irrt. Insbesondere die Demoszene besucht diese Plattform immer wieder einmal, was zu solch hervorragenden Werken wie Let there be light führt. Die Demoproduktion aus Australien zeigt zwar keine neuen Effekte, poliert die eins trendigen Sachen wie Chessboard, Plasma oder Voxel-Landschaft herrlich auf. Farben, Schärfe und vor allem die Geschwindigkeit der gezeigten Szenen setzen echte Glanzlichter. Da werden Erinnerungen an legendäre Amiga-Demos von der Gruppe Freezers wach, die ebenfalls immer tüchtig aufs Gaspedal drückten. Ein wunderbarer Ausflug in Oldskool-Gefilde mit toller Technik und energiegeladener Musik.