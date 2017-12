Die drei erstplatzierten Demos von der Vortex 2017 erfüllen Männerträume! Sie spielen als Stilmittel mit Geld, einem Ferrari Testarossa und Aliens! Aber seht selbst:Wenn 'The Universe' drauf steht, noch dazu MFX die Finger im Spiel haben, ist die Luft zementiert mit Erwartungsdruck. So viel Druck, dass Lilith darunter zusammenbricht. Denn diese CoOp-Demo ist an vielen Stellen einfach hässlich, mit trashigem Raumschiff-Flair und einer kruden Story versehen. Dennoch hat es seine interessanten Momente. Nämlich immer dann, wenn irgendetwas zerbirst und dazu dieser krachende Soundeffekt ertönt. Das hinterlässt Spuren, die zum Schluss ein klein wenig die Fehler überstrahlen.Synthwaves, Neon-Outlines, ein Ferrari Testarossa und weise Anekdoten von Michael Douglas. In Kapital wird nicht mit Annekdoten aus den 1980er Jahren gegeizt. Dass diese im coolen Effektkleid das Browser-Fenster zieren, optisch immer wieder feine Style-Filter für Abwechslung sorgen und deshalb die Atmosphäre stimmt, ist der unterhaltsame Nebeneffekt dieser Produktion.Majestätisch gleitet ein Raumjäger über eine Planetenoberfläche. Lichtkegel zeigen an, dass die Besatzung des Schiffes auf der Suche nach Etwas ist. Das finden sie im Inneren des Planeten, als gleißende Lichttentakel nach ihrem Fluggerät greifen… Urs und T-101 erzählen eine Kurzgeschichte in ihrer kleinen Demo, die technisch gut gemacht ist, eine tolle Farb- und Lichtstimmung verbreitet und einen großartigen Soundtrack bietet. Atmosphärisch definitiv ein Top-Titel, der ein wenig kurz geraten ist und ruhig mehr Abwechslung bieten dürfte.