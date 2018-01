Superstar Ed Sheeran dominierte auch zum Jahreswechsel die Albumcharts, wie eigentlich schon das gesamte Jahr über. Beim FC Bayern München wird der so lang gescholtene Torhüter Sven Ulreich, laut Präsident Uli Hoeneß, plötzlich zum Spieler des Jahres, während in der Politiklandschaft vieles anders ist, Kopfschütteln verursacht, aber hier und da doch auf alte, bewährte Strukturen ausgerichtet zu werden scheint. Dieses 2017 war manchmal ganz gewöhnlich, steckte aber auch voller Überraschungen, genauso aber auch Turbulenzen. Es ist ein sprichwörtliches Sinnbild für das, was in der Computer-Demoszene passiert ist. Während die vergangenen 12 Monate speziell für die 4k- und 64k-Intros wirklich bärenstark waren, spalteten die von den großen Namen veröffentlichten PC-Demos oftmals das Publikum.Mut zu Neuem wurde dennoch bewiesen. Etwa mit der Virtual-Reality-Version von Offscreen Colonies, der Super-Intro von Conspiracy. Ebenso aufgrund des regen Supports der virtuellen Konsole PICO-8, die anscheinend die neue Lieblingsumgebung für Programmierer ist. Außerdem ging es den Spacepigs wie Sven Ulreich. Erst interessiert sich kein Schwein für deren Releases, dann geht ihr letztes Werk des Jahres durch die Decke und lässt sie im Rampenlicht stehen. Obendrein gab es genug Bewährtes zu sehen und zu hören. Was genau, das möchten wir euch in unserem großen Jahresrückblick 2017 schildern, in welchem wir wieder von den besten Demos, Intros und Videos erzählen, welche die Demoszene hervorgebracht hat.Hier geht es zu unserem großen Jahresrückblick mit den besten Werken der Demoszene aus dem Jahr 2017!