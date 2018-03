4Sceners: Die Checkerboarding-Challenge auf der Gerp'18 brachte neben tollen Amiga- und Atari-Demos auch Donald Trump auf den Schirm. - 4Players.de

Dem Aufruf von Blueberry / Loonies, den tollsten Checkerboard-Effekt auf dem Amiga zu zeigen, folgten nicht nur zahlreiche Amiganer. Sogar die Atari-Demoszene mischte munter beim Demo-Wettbewerb auf der schwedischen Demo-Party Gerp 2018 mit. Herausgekommen sind nicht nur toll gestaltete, abwechslungsreiche Schachbrett-Tunnel wie in "My Lucky Number", das von Blueberry selbst stammt, sondern auch das coole "Juxtaposition" für den Atari ST. Und dass Donald Trump jetzt auch schon in einer Amiga-Demo sein Cartoon-Unwesen treibt, haben wir der Gruppe Tulou zu verdanken. Mit "Something old, something new, something borrowed, something blue" haben sie nicht nur den Preis für den längsten Demotitel des Jahres sicher, sondern sicherten sich mit dem exzellt designten Werk auch noch den Sieg beim Amiga-Demo-Wettbewerb.