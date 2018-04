4Sceners: Kleine, große, filmreife und bombastische Wunderwelten in Echtzeit haben uns auf der Revision 2018 verzaubert. - 4Players.de

Schatzsucher aufgepasst! Ihr müsst nicht bis zum Meeresgrund tauchen, um Berge von Schätzen und beeindruckende Panoramen zu ernten. Ein Besuch auf der Revision 2018 genügt, denn dort wartet der Reichtum gleich kistenweise auf euch. Eure Sinne werden berauscht von exquisiten Effekt- und Grafikorgien, die Ohren mit glamourösen Klängen verwöhnt und die Seele mit dieser ganz besonderen Brise von Szeneluft gestreichelt. So auch wieder am vergangenen Osterwochenende, als in Saarbrücken über tausend Demoszener brillante Echtzeitdemos und -intros von Fairlight, Cocoon, Conspiracy oder Loonies bejubelten, sich an Werken für moderne Plattformen und alte Systeme, wie dem mit unglaublichen Produktionen beschenkten Amstrad CPC, erfreuten. Nebenbei wurde gefeiert, gelacht, getrunken, sich in Seminaren weitergebildet oder zu den tollen Live-Acts, allen voran dem brutalen Set von Logicoma, abgetanzt. Wir haben für euch die Vielfalt an Schätzen durchforstet, auf Wertigkeit und Sinneszauber überprüft und die Creme de la Creme herausgefiltert.Den vollständigen Artikel findet ihr hier