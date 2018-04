4Sceners: Basierend auf User-Wertungen stellt PS in zwei Videos die besten PC-4k Intros der letzten drei Jahre, sowie generell näher vor. - 4Players.de

Der Demoszener Phillipe "PS" Cruz hat auf seinem YouTube-Kanal zwei neue Videos bereitgestellt. Beide drehen sich um die schönsten und erfolgreichsten 4k Intros aus der Szene. Während das Erste die Intros vorstellt, die auf Pouet.net generell über all die Jahre die höchsten User-Wertungen erreicht haben, beschränkt sich das Zweite auf die wichtigsten PC-4k Intros der letzten drei Jahre.Das Besondere an 4k Intros ist, dass die ausführbare Datei für Windows eine maximale Größe von 4.096 Byte nicht überschreitet. Zum Vergleich: Ein leeres, im *.docx-Format abgespeichertes Word-Dokument weist bereits ein Größe von 9.849 Byte auf. Die findigen Programmierer der Demoszene packen in weniger als die Hälfte mehrere Minuten an Grafik, Musik und Effekten hinein! Besonders in den letzten drei Jahren hat die Entwicklung bei den 4k Intros einen rasanten Sprung nach vorne gemacht, weshalb es PS auch wichtig war diesen Zeitraum zu beleuchten.