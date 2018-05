4Sceners: Remedy Entertainment kehren zu ihren Wurzeln zurück und präsentieren Realtime Raytracing in ihrer Northlight-Engine-Demo. - 4Players.de

Finnland ist ein Land der Demoszene. Man kennt dort die kreative Künstlerbewegung gut, hat sie mit aufgebaut und zahlreiche Felder der Effektorgien in Echtzeit mit definiert. Aus solchen Gruppierungen entstanden ganze Firmen, die mit ihren Titeln Welterfolge feiern konnten. Eine davon ist Remedy Entertainment. Nun kehren die Macher von Alan Wake zu ihren Wurzeln zurück und präsentieren eine neue Technikdemo mit beeindruckendem Realtime Raytracing, die mittels einem zentralen, stylischen Objekt an ihre Anfänge in der Demoszene erinnert.