4Sceners: Frisch von der qbparty 2018 in Ungarn: Die Siegerdemo "Air" von Dilemma, sowie TGDs "Cast Away", das auf dem 2. Platz landete. - 4Players.de

Eigentlich ist diese luftige Demo ein typisches Beispiel klassischen Demo-Designs. Es gibt den obligatorischen Tunnel, vor diversen Hintergründen rotiert ein mehreckiger Kristall, zwischendurch wird einmal ein hübsches Bild eingeblendet und die Szenen wechseln halbwegs im Takt der Musik. Doch bringen Dilemma auch ein frische, moderne Brise in ihr 'Air'. So wissen im Tunnel nebelige Verschwurbelungen zu gefallen, der Kristall fliegt mal über eine Säulenlandschaft, dann wieder über hübsches, felsiges Gebirge und die eingeblendete Grafik wird erst sanft gezoomt, dann schälen sich aus dem Hintergrund die neuen Szenen heraus. Auch die Musik passt im Großen und ganzen recht gut, nervt jedoch mit dem eher unpassenden, an Björk angelehnten Singsang.Es sind einfache Kniffe, mit denen uns der Programmierer Jimmi in 'Cast away' verzaubern möchte. Alle Oberflächen in seiner Demo werden von dreidimensionalen Rechtecken geformt. Dadurch sehen die Wellen zu Beginn der Show von weitem nicht nur realistisch aus, sondern richtig sexy wenn sie direkt im Fokus stehen. Dasselbe gilt für die schroffen Felsformationen, über welche die Kamera als nächstes fliegt. Erst zum Schluss, als man sich plötzlich unterhalb des Geschehens wieder findet, kommt es zum Stimmungsbruch. Die seltsame Leere und das plötzliche Wiederauftauchen des Bodens haben Punkteabzug für ein, ansonsten wirklich stimmungsvolles Werk zur Folge.