4Sceners: Beeindruckende Zahlen: Diese MusicDisk enthält 98 Musikstücke von 67 genialen Musikern mit über 450min Spielzeit! - 4Players.de

Vier Jahre hat es gedauert, bis SceneSat wieder eine neue Musiksammlung veröffentlicht haben. Die lange Pause wurde aber sinnvoll genutzt. Denn zum einen glänzt die Zusammenstellung mit fetten 98 Musikstücken von insgesamt 67 verschiedenen Komponisten. Des Weiteren treten sie damit zum ersten Mal durch das Tor zum Internet, denn The Sound of SceneSat Vol. 4 läuft im Browser! Das erleichtert den Hörgenuss enorm, werden dadurch gleich jeden Menge unterschiedlicher Plattformen bedient, angefangen von Windows-, Mac- und Linux-Systemen bis hin zu mobilen Endgeräten.Die Laufzeit aller Tracks beträgt satte 7 Stunden und 39 Minuten, wobei in erster Linie natürlich die Liebhaber elektronischer Musik bedient werden. Doch auch der ein oder andere rockigeren Versuch kann man in den Tiefen der Tracklist entdecken. Die Künstler stammen dabei vor allem aus der Demoszene, ebenso sind aber auch mehrere Spielemusik-Remixer vertreten und der ein oder andere "private" Soundtüftler. Der Download des 1GB dicken Musikpakets inklusive Player ist in der Tat ein faszinierendes, abwechslunsgreiches Klangabenteuer.Das Beste an Sound of SceneSat Vol. 4 ist für uns jedoch, dass im Zuge des neuen Browser-Motors auch die vorherigen drei Ausgaben an das moderne Player-Umfeld angepasst wurden. Auf der offiziellen Homepage zur SoS-Reihe könnt ihr euch selbst davon ein Bild machen.