4Sceners: Rapgesang, Partikelbilder, Raytracing und Autos - vielfältig zeigten sich die besten Werke von der finnischen Demo-Party. - 4Players.de

Ein vor einem Sandsturm davon galoppierendes Pferd gab's schon bei Fairlight und CNCD in Apocalypse When. Diese Idee zu kopieren ist aber durchaus erlaubt, wenn das Ergebnis so imposant ausfällt, wie hier. Denn die schemenhaft inszenierten Ross und Reiter flüchten vor einem gigantischen Monstrum an Partikeln und Shader, die sich im Laufe der Demo gekonnt mit anderen Objekten vermengen und dennoch jederzeit den typischen, etwas verwaschenen Adapt-Style beibehalten.Rap und Demos - das geht mal gut, mal weniger gut aus. In diesem Falle schlägt das Scratch-o-meter in die positive Richtung aus. Zum dominierenden Sprechgesang werden Bilder eingeblendet, die sich stilvoll im Rhythmus in einzelne Partikel auflösen. Ein einfaches, aber wirkungsvolles Rezept und zugleich die erste reine Partikeldemo seit den legendärem Killer-Quartett Blunderbuss, Agenda Circling Forth, Ceasefire und Numb Res aus dem Hause Fairlight und CNCD.MK BRA ist mit dem Demo-Tool Tooll2 erstellt und zeigt wieder einmal dessen Power und Vielfältigkeit. Das Besondere ist hier, wie Fotografien, 3D-Objekte und die wilde Handkamera miteinander agieren und eine ganz spezielle Atmosphäre kreieren. Irgendwo zwischen den legendären Debris, Final Audition und ein bisschen B-Movie-Trash ist das Resultat angesiedelt und hinterlässt eindrucksvolle Spuren im eigenen Sinneszentrum.Realtime Raytracing und Schattenspiele sind nichts Neues mehr. In dieser 4k Intro wird das Spiel mit Licht und Schatten jedoch so stilvoll und optisch ansprechend inszeniert, dass Augen und Ohren automatisch an den hübschen Kugeln kleben bleiben. Letztere aufgrund des hervorragenden, groovigen Sounds.