4Sceners: Ähnlich, aber doch verschieden. Auf der EvolveLAN 2018 zeigten gleich zwei tolle Demos fesche Oldskool-Effekte im Browser. - 4Players.de

Zwei Demos wurden auf der EvolveLan präsentiert. Beide funktionieren im Browser. Die Siegerdemo Retro geht dabei den anderen Weg, verzichtet auf Shader-Bombast und setzt voll und ganz auf Software-Rendering, was schon fast ein Novum in der heutigen Zeit ist. Große Unterschiede sind jedoch nicht auszumachen, weil Retro einfach hervorragend programmiert ist und dennoch deutliche Parallelen zwischen beiden Demos sichtbar sind. Auch Retro klotzt mit jeder Menge wunderschöner Oldskool-Effekte, die auch hier taufrisch und lecker aussehen. Ebenso läuft das Ding schön lang, wobei die Musik nach ein paar Minuten aber dann doch ein wenig monoton wird. Anschauen lohnt sich aber definitiv.

Wer einfach nur eine ganze Staffette an Oldskool-Effekten im Browser begutachten möchte, der kommt von diesen digitalen Drogen so schnell nicht mehr los. In seinem Erstlingswerk hat Leinonen nicht nur einfach alles von früher bis gestern hinein gepackt, sondern all die schönen Twister, Tunnel, Mandelbrote, Plasmen, Gummiwürfel oder Kaleidoskope knackig scharf und herrlich schimmernd an den modernen Stand der Shader-Technik angepasst. Dass die Farbwahl dabei oftmals nach den obligatorischen Coder-Colours aussieht, ist aufgrund der gelungen Inszenierung samt passendem Bumm-Bumm-Sound zu verschmerzen. Ein wahrhaft großartiges Debüt!