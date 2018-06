4Sceners: Die Cookies präsentieren im Browser nicht weniger als die Evolution des "One-Scene-Ponys" mit ihrer neuen JavaScript-Demo. - 4Players.de

Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass ein One-Scene-Pony mit Abwechslung glänzen kann. Doch die Cookies, wie sich die Coder-Formation rund um die JavaScript-Spezialisten Koltes und Ponk mittlerweile nennt, beweisen uns das Gegenteil. From Brain with Love entpuppt sich nämlich als wahre Wundertüte, obwohl die gesamte Demo auf nur einer Szenerie fußt. Denn am Anfang ist der Baum und ein bisschen Landschaft drumherum. Dieser wird nicht nur in rasanten Kameraschwenks von allen Seiten gezeigt, sondern trotz auch Sturm und Regen, ziert sich mit Herzblättern und entflieht zuletzt in einem turbulenten Kaleidoskop-Strudel. Die Evolution des One-Sceners hat einen neuen Titel: From Brain with Love ! Und eine Auszeichnung obendrauf, nämlich den Sieg beim Demowettbewerb auf der V.I.P. 2018.