4Sceners: Genehmigte Amiga-Spiele-Downloads? Gibt's nicht? Gab's doch! So war das damals, auf der Website von BTTR. - 4Players.de

"Back to the Roots" war bis 2005 die wichtigste Amiga-Website mit genehmigten Spiele-Downloads. Um die Geschichte und die dahintersteckende Leidenschaft zu verstehen, müssen wir weit in die Vergangenheit zurück reisen. Denn der Ursprung beginnt... auf dem Atari ST!In unserem großen Special berichten wir über die Entstehung der Amiga-Website "Back to the Roots", die seinerzeit etwas geschaffen hat, was damals völlig unüblich war.