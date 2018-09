4Sceners: "Catch the Phrase" heißt unser kleines Quiz-Game, bei dem ihr bekannte Slogans von Gruppen erraten müsst. - 4Players.de

Bei Catch the Phrase geht es darum, bekannte Slogans von Demogruppen zu erraten. Wer kennt nicht den legendären Ausspruch von Fairlight ("When dreams come true"), Sanitys "Demo or Die" oder "Generations ahead", den Spruch, den Scoopex immer anwendeten. So leicht und bekannt sind jedoch nicht alle, der insgesamt 150 gesammelten Fragen. Knifflige Fragen spuckt der Zufallsgenerator genauso aus wie lustige Anspielungen. Etwa die, dass der Satz "Beer is our elexier" für eigentlich jede Demogruppe gelten könnte. Als jemand, der mit dem Commodore Amiga aufgewachsen ist, dreht sich ein Großteil der Fragen um Amiga-Gruppen. Doch auch die C64-Szene und PC-Gruppen sind im Fragenkatalog vertreten. Sogar eine Atari-Frage hat es in eben jenen geschafft! Am Ende einer jeden Spielrunde, die insgesamt 15 Fragen beinhaltet, warten ausführliche Statistiken auf den Ratefan. Wer seinem Gehirn ein wenig auf die Sprünge helfen muss, kann zahlreiche legendäre Gruppenlogos einblenden und kommt so vielleicht auf den richtigen Weg.