4Sceners: Auf der Berliner Demoparty gab's nicht nur richtig gute Demos zu sehen, sondern auch Prominenz aus der Spielebranche. - 4Players.de

Die fünfte Deadline war erneut ein Beleg dafür, dass Berlin ein guter Treffpunkt für kreative Computerkünstler ist. Mal durfte man atmosphärische Werke in Echtzeit bestaunen, dann gab's Flimmerkisten-Feeling. Modern war genauso angesagt, wie Retro. Nicht nur in der Spieleecke, ebenso auf dem Bigscreen, wo die Oldschool-Produktionen für viel Aufsehen sorgten. Wir zeigen die, unserer Meinung nach besten Werke von der Deadline 2018 und erzählen euch nebenbei, was Lara Croft mit der Berliner Demo-Party zu tun hat...Hier geht's zum vollständigen Bericht