4Sceners: Die Ambient-Sound-Spezis legen alte Sachen neu auf - und begeistern auch 2018 mit wohligen Klangteppichen. - 4Players.de

Was hat sich getan? Nun, in erster Linie klingen die Stücke so richtig nach der Jahrtausendwende. Dieser Stil, Ambient-Sound gemischt mit herrlichen, elektronischen Melodien, der sich hier und da mit psychedelischen Arrangements paart, ist einfach zeitlos genial. Verträumt, atmsophärisch, spannend und vielfältig. Sowas macht heutzutage kaum noch jemand. Trotzdem wird man sofort in den Bann dieses wunderbaren Werks gezogen. Denn neben dieser nostalgischen Note versprühen die Stücke dennoch das Flair des Hier und Jetzt. Sauber und klar klingt die Instrumentierung, die zugleich mit dieser dichten Verwobenheit der verschiedenen Klangebenen glänzt. Re:Load glänzt mit bärenstarken Stücken wie Mysanthia oder Dark Breaker und gibt sich quasi zu keiner Sekunde irgendeine Blöße. Reinhören, abheben und träumen. Sundial Aeon können's auch 2018 noch!