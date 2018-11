4Sceners: Das legendäre Future-Crew-Demo Second Reality verblüfft mit plastischen 3D-Effekten auf einem Hologramm-Display - 4Players.de

In der heutigen Zeit werden so viele innovative, aber auch seltsame Dinge entwickelt, über die man oft nur per Zufall erfährt. So geschehen beim Hologramm-Bildschirm The Looking Glass. Das separate Display macht aus 3D-Modellen plastisch wirkende Objekte mit teils verblüffendem Ergebnis. Ein cooler Spielplatz für 3D-Grafiker und -Programmierer.Die Bedrock Brothers, bekannt unter anderem für die Pebble-Ports Intrinsic Gravelty und Rocky Reality , haben sich nun erneut die Kultdemo Second Reality der Future Crew vorgenommen und mehrere Szenen daraus für das Hologramm-Display angepasst. Viele Szenen in Holo Reality , darunter etwa das Monster-Modell beim Titelbild, der Dot-Tunnel sowie der Plasma-Würfel, entfalten ein erstaunliches dreidimensionales Potential. Dahinter stecken insgesamt 45 unterschiedliche Perspektiven, aus denen die Objekte gezeigt werden. Eine coole Spielerei für ein absolutes Kultwerk aus der Demoszen, das wohl eine rühmliche Ausnahme bleiben wird.