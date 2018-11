4Sceners: Adapt und Epoch präsentierten auf der Demoparty Vortex 2018 in Finnland einige coole Grooves, Moves und Echtzeit-Visuals. - 4Players.de

Adapt und Epoch präsentierten auf der Demoparty Vortex 2018 in Finnland einige coole Grooves, Moves und Echtzeit-Visuals.Düster, morbide, mechanisch. Epochs Bad Syndrome ist ein Plasma-Maschinen-Stakkato, gefährlich und faszinierend zugleich. Gemacht mit Notch und hübsch anzuschauen, aber, wie so vieles, was auf kleineren Partys in Finnland gezeigt wird, nicht für die breite Masse gemacht. Hat was!Erfrischend konservativ zeigt sich das neueste Werk von Adapt. In They are out here bildet eine Alien-Verschwörung die Einführung in eine Demo, die ansonsten durch und durch klassisch gestaltet ist. Eine Art Maschine als zentrales Objekt, auf die Partikel rieseln und die mithilfe treibender, elektronischer Musik aus allen möglichen Perspektiven stylisch in Szene gesetzt wird. Das wirkt in Zeiten der hochkomplexen Effektmonster wohltuend normal und beweist, dass klassisches Demodesign auch heutzutage noch eine Daseinsberechtigung hat.