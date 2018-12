4Sceners: Tief in eine Datenstruktur eintauchen. Das ermöglicht die großartige Siegerdemo "Reboot" von der Experience 2018. - 4Players.de

Tief in eine Datenstruktur eintauchen. Das ermöglicht die großartige Siegerdemo "Reboot" von der Experience 2018. Und auch das zweitplatzierte Werk, "All will be good" von United Force zeigte viele, richtig gute Seiten.

Manchmal sind es die einfachen Geschichten, die visuell illustriert zu fesseln wissen. Ümlaüt Design haben sich das Hochfahren eines Rechners als Story vorgenommen und, untermalt mit amtmosphärischen Sphärenklängen, dieses Thema mit einfach geometrischen Formen visualisiert. Stimmungsvolle Farben und Tron-ähnliches Neon-Bildschirm-Design verpassen dem Szenario genau die richtige Prise Faszination, was demzufolge diesen Reboot erfolgreich gestaltet.Flackernde Lichter, eine futuristische Skyline, nervöse, auf- und absteigende Melodien. All will be good ist keine typische Slyspy-Produktion, in der sich Formen und Farben ständig neu definieren. Es ist ein einfühlsames, auf seine eigene Art und Weise faszinierendes Kunstwerk, bei dem wirklich alles gut ist.