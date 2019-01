4Sceners: Gemäß der Tradition blicken wir auch dieses Mal wieder zurück auf das vergangene Jahr und präsentieren euch die Meisterwerke aus der Demoszene 2018! - 4Players.de

Manchmal würden wir uns wünschen ein Mensch wie Alexander Gerst zu sein. Aufgrund technischer Probleme musste der Astronaut mal eben ein paar Wochen mehr auf seiner Raumstation ausharren. Alleine! Denn dort oben ist Niemand der einen belästigt und aus seinen Träumen reisst. Nichts spricht dagegen, um in der freien Zeit etwa all die wunderbaren audiovisuellen Kunstwerke der Demoszene zu bestaunen, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurden. Denn das waren in den letzten 12 Monaten so viele, dass unsereins, der immer festen Boden unter den Füßen hatte, in den rasend schnell vergangenen 365 Tagen kaum schaffen konnte. Allein ein Blick auf die Server von Scene.org belegt dies, die für 2018 satte 80 Demo-Partys gelistet haben. Sechs mehr als im Jahr zuvor. Und auch nach über 35 Jahren in denen die Demoszene nun schon ihre technischen Fähigkeiten demonstriert, ist uns bei den neuen Meisterwerken so manches Mal die Kinnlade nach unten geklappt. Bombastische Echtzeitanimationen, hypnotisierende Welten, die vielfältigen Stile zwischen minimalistischem Design und grafischer Opulenz, Technikbretter in nur wenigen Kilobyte Größe - es gab sie alle! Deshalb laden wir zum 13. Mal in Folge alle Genießer von Computerkunst ein, unsere Liste der besten Demos des letzten Jahres zu durchstöbern. Wir haben die Crème de la Crème herausgepickt und küren die Besten der Besten in insgesamt 23 Kategorien.

