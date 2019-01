4Sceners: Es ist so ruhig und bedächtig, steckt aber voller Atmosphäre und zählt bei Erzählung und Gestaltung zu den großen Werken des Jahres 2018! - 4Players.de

Irgendwie ging 2018 für uns viel zu schnell vorbei. Und in den Sommermonaten hatten wir schon gar keine Zeit für ausgedehntes Demo-Gucken. So tauchen immer wieder Perlen auf, die wir erst jetzt so richtig genießen konnten. Along for the Ride gehört dazu.Nur auf Platz 2 landete Along for the ride von Ümlaüt Design bei der Function 2018 Demo-Compo. Dabei liegt hier ein echtes Juwel vor, das in Sachen Gestaltung und Erzählweise ein Juwel ist und mit zum Besten gehört, was man 2018 sehen konnte. Ruhig und bedächtig werden die einzelnen, farbenfrohen Schauplätze gezeigt. Neonfarben mischen sich mit realistischen Orten, beströmt von Regen, während sanfte Pianoklänge die Stille durchdringen. So ruhig, so bedächtig zeigt sich Along for the ride - und zeigt all anderen Demos auf der Function 2018, was starkes, außergewöhnliches Design ist. Wundervoll, vom ersten Farbklecks und dem ersten Ton an! Im offiziellen Tech-Writeup lässt Gargaj, der wirklich alles in diesem Werk alleine erstellt hat, tief blicken. Welche Idee steckt hinter Along for the Ride. Gab es Hürden, die überwunden werden mussten. Welche Technik wurde verwendet. Dies und noch viel mehr könnt ihr hier nachlesen