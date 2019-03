4Sceners: Im aktuellen Podcast spielt euch Ex-4Players-Buddy und 4S-Mitbegründer Paul Kautz seine Lieblingsmusik aus der Demoszene vor. - 4Players.de

Mensch Paul! Wie die Zeit vergeht. Satte 14 Jahre ist es her, da haben wir uns, seinerzeit noch in München, getroffen und über eine Szeneportal unter den Fittichen von 4Players.de gesprochen. Geboren war 4Sceners.de. Und nun, nach vielen Jahren, zeigst du uns, dass die Demoszene immer noch in deinem Herzen ist. Was eigentlich logisch ist! Denn wer damals schon die ersten Scrolltexte geil fand, muss die modernen Code-Grafik-Musik-Meilensteine erst recht bejubeln.Doch ganz so modern ist unser Paul erstmal nicht unterwegs. In seinem Game-not-over-Special Jukebox #003: Demoszene #1 stehen seine Lieblingssoundtracks aus klassischen Demos auf dem Programm. Second Reality natürlich. Inside darf auch nicht fehlen. Sogar unsere Welcome to 4Sceners.de-Demo ist mit in der Playlist. Paul hat eben Geschmack! Und weil's so schön ist, werden die Pausen zwischen den Songs mit zahlreichen Insider-Informationen gefüllt. Also hört rein! Da freuen sich nicht nur eure Ohren, ihr lernt auch noch was dazu!