Alan Wake: Microsoft ist offen für einen Nachfolger - Remedy selbst müsse nur wollen - 4Players.de

Microsoft steht einem Nachfolger zum horrorlastigen Action-Adventure Alan Wake offen gegenüber - das lässt zumindest eine Aussage von Phil Spencer im Gespräch mit dem australischen Videospielmagazin Stevivor vermuten. Entwickler Remedy müsse das Spiel allerdings machen wollen, so der Xbox-Chef:"Wie drücke ich das jetzt aus? Nun, der Entwickler...der Entwickler muss das Spiel machen wollen."Näher habe er nicht auf das Statement eingehen können, weil ein PR-Mitarbeiter das Interview beendete. Ironischerweise hatte Remedy Microsoft das Projekt bereits in der Vergangenheit angeboten. Der Publisher sei damals aber nicht interessiert gewesen, so Remedy's Sam Lake im Jahr 2015:"Wir haben Microsoft [Alan Wake 2] gezeigt und ich denke, dass Microsoft zu der Zeit nach etwas leicht anderem für sein Portfolio gesucht hat."Remedy Entertainment arbeitet derzeit an dem Story-Modus von Crossfire 2 mit Smilegate, einem (neuen) unangekündigten Projekt und ihrer eigenen Game-Engine ( Northlight ).Letztes aktuelles Video: The Writer-Trailer DLC